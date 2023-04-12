بعد تعرض المحافظة لموجة أمطار.. استمرار أعمال كسح المياه من شوارع الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثارها من الشوارع بعد تعرض المحافظة منذ أمس و المستمرة إلى اليوم لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة.

وتواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعه أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع اي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامه المواطنين.

أكد المحافظ استمرار رفع حاله التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.