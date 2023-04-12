أغنية رمضانية.. أحمد خطاب يتخطى 12 مليون مشاهدة بـ"أبو الكرم"

تخطى الفنان أحمد خطاب 12 مليون مشاهدة بأغنية "أبو الكرم" التي طرحها احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية أبو الكرم من كلمات مؤمن سالم، ألحان أحمد مصطفى، توزيع أحمد شعبان، مكس وماستر محمد طعيمة، عود أحمد مصطفى، جيتار جاليليو، إنتاج الديم.

وتأتي أغنية أبو الكرم ضمن قائمة تريند الأغاني على تطبيق "أنغامي" على مستوى الشرق الأوسط.

وتقول كلمات أغنية "أبو الكرم":"رتبو قلوبكم بسرعه . وحطو ورد على البيبان

الليالي الحلوه راجعه . وجايبه من ريحة زمان

ضيف خفيف هالل علينا . وف ايديه بهجه وامان

كل سنه وانتو وانا فرحانين برمضان

اهلا بالخير والبركه . يا ابو الكرم ياحلو

يا مجمع الاحباب . و عامل احلى جو

هليت حليت الدنيا . والخير ع الكل عم

هنقولك ايه ياعم ؟!

اول ما بتيجي ياسيدي بتدي لكل حاجه طعم

الونس لف الشوارع . والبيوت مليانه حب

البشر ملو الجوامع . حاجه تشرح اي قلب

كل ليله فيك بعيد . يا مقربلنا البعيد

ربنا يجمعنا دايما . ونشوفك على خير يارب

اهلا بالخير والبركه . يا ابو الكرم ياحلو

يا مجمع الحبايب . و عامل احلى جو

هليت حليت الدنيا . والخير ع الكل عم

هنقولك ايه ياعم ؟!

اول ما بتيجي ياسيدي بتدي لكل حاجه طعم".

وجاء تصوير كليب أغنية "أبو الكرم" وسط أجواء احتفالية بزينة شهر رمضان الكريم التي تكسو الشوارع المصرية وتقاليده والعادات المصرية المرتبطة به.

https://youtu.be/EKx3b-8GgoM