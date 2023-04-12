"هندسة المنصورة" تحصل على 3 شهادات أيزو

حصلت كلية الهندسة بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء على اعتماد الأيزو في مجالات متعددة تخدم منظومة العمل بكلية الهندسة تزامناً مع احتفال الكلية باليوبيل الذهبي للإنشائها، حيث تسلم الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكلية شهادات الأيزو 9001 - 14001 – 45001 في مجالات نظم إدارة الجودة، ونظم إدارة البيئة، ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم بقاعة الدكتور رشاد البدراوي بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومديري البرامج النوعية وفريق عمل إعداد ملفات الأيزو وأعضاء الجهاز الإداري.

جاء حصول كلية الهندسة فى جامعة المنصورة على ثلاث شهادات أيزو ISO-45001, ISO-14001, ISO-9001 تتويجاً لما تحظى به جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.

كما جاء ذلك ايضا نتاجاً لما شهدته كلية الهندسة في الفترة الأخيرة من طفرة إنجازات منذ تولى الدكتور محمد عبد العظيم عميداً للكلية وتكوين فرق عمل قامت بتنفيذ ووصول الكلية إلى وضعها الحالي المشرف فمنذ أيام قليلة حققت كلية الهندسة فوزاً عظيماً بحصولها على المركز الأول في جائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية.

IMG-20230412-WA0132

IMG-20230412-WA0128

IMG-20230412-WA0135

IMG-20230412-WA0134

IMG-20230412-WA0133

IMG-20230412-WA0131

IMG-20230412-WA0130

IMG-20230412-WA0129

IMG-20230412-WA0136

IMG-20230412-WA0139

IMG-20230412-WA0138