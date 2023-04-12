سقوط ميكروباص في ترعة عزبة البرج بدمياط

سقطت سيارة ميكروباص لنقل الركاب اليوم الأربعاء، في ترعة الخياطة التابعة لمركز دمياط علي طريق عزبة البرج؛ حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما ادي انحراف السيارة وسقوطها في الترعة.

تم إخطار الوحدة المحلية وتحركت حملة لرفع السيارة وإخراج من بها من الترعة.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث ،وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.

في سياق آخر ،تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق ، حيث أكدت " المحافظ " أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الانحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

فى هذا السياق، ، تم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية ، ووجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

شهدت محافظة دمياط، هطول أمطار غزيرة ،علي شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى،وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار كما تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبياً ومن ثم عادت للعمل.

وأكدت "محافظ دمياط" على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى و التواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.