حقيقة مفاوضات الزمالك مع أيمن أشرف لضمه فى الصيف

بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك بقوة من أجل التعاقد مع لاعبين متميزين لبناء فريق قوى فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة يعيد الفريق لمنصة الإنتصارات من جديد .

وشهدت الساعات القليلة الماضية مفاوضات شفهية غير رسمية من جانب أحد الوسطاء التابعين الى نادي الزمالك لجس نبض أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي لضمه فى الصيف، فى ظل خروجه واستبعاده من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر .

ومن جانبه لم يرد أيمن أشرف على المفاوضات بالقبول أو الرفض، مؤكدا انه ينتظر حسم مصيره أولا من جانب إدارة النادي الأهلي .

وعلى صعيد متصل استقر نادي الزمالك على عودة محمود علاء مدافع الفريق المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري فى انتقالات الصيف المقبلة، فى ظل حاجة النادي إلى جهود اللاعب.

ومن المنتظر، أن يعرض الزمالك على المدرب الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرار عودة اللاعب فى الصيف لتدعيم خط الدفاع.

وبدأ نادي الزمالك يتحرك فعليا فى ملف الصفقات الصيفية من الآن من أجل تكوين فريق قوى يعيد الفريق الى منصة الانتصارات فى ظل تراجع مستوى الفارس الأبيض هذا الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .