دفن جثة طفل توفي شنقا داخل منزله بالجمالية

بدأت نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل معلق في حبل داخل غرفته، وأمرت النيابة بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الكشف الطبي.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أنه في العقد الأول من العمر لا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، أو آثار تعذيب، كنا تبين وجود آثار ازرقاق حول الرقبة من الحبل.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، مشنوق داخل منزل بدائرة قسم شرطة الجمالية، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، مفاده العثور علي جثة طفل مشنوق داخل منزله بمنطقة الجمالية.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعى "ياسين.ل"، 10 سنوات، ورجحت التحريات قيام الطفل بشنق نفسه عن طريق الخطأ أثناء اللهو.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.