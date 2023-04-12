تكريم رئيس لجنة السياحة البيئية بجامعة الدول العربية (صور)

كرم الإعلامي أحمد مجدي، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير بشرم الشيخ، المهندس وجدي سعد رئيس لجنة السياحة البيئية بجامعة الدول العربية، ورائد العمل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، وجاء ذلك بحضور المستشار حسن عبد القادر.

وأكد سعد أن الجمعية تسعى لتدريب الشباب للعمل في مجال السياحة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وفي إطار دور الجمعية بتشجيع من له لمسات إبداعية ومن يسهم في تطوير ونشر الوعي السياحي والترويج للمقاصد السياحية خاصة شرم الشيخ.

وأعرب سعد عن بالغ سعادته لتكريمه من أحد الجمعيات العاملة في مجال السياحة والإبداع والتطوير والتدريب في المجال السياحي .

وقدم الشكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي وجميع أعضائها الكرام لتلك اللفتة الكريمة متمنيا النجاح والتوفيق وتحقيق جميع أغراض الجمعية .

inbound8984915572684110129

inbound7555748609201511536

inbound8988964545877944467