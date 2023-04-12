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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تُضاعف ناقلات الصواريخ في البحر الأسود في أقل من 24 ساعة

الجيش الروسي
الجيش الروسي
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أعلنت رئيسة المركز الصحفي للتنسيق المشترك لقوات الدفاع الأوكرانية ناتاليا هومينيوك اليوم الأربعاء أن روسيا زادت من عدد حاملات الصواريخ في البحر الأسود إلى اثنتين خلال الليل الماضية.

وقالت هومينيوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "إن روسيا زادت من عدد حاملاتها الصاروخية ليلًا، ويوجد الآن اثنتان منهما في البحر الأسود هما فرقاطة سطحية وغواصة"، مشيرة إلى أن مجموع الصواريخ من طراز كاليبر لروسيا في البحر الأسود يمكن أن يصل إلى 12.

وأكدت هومنيوك أن التهديد بشن هجوم صاروخي ضد أوكرانيا لا يزال قائما وأن نشاط الطيران الروسي قوي للغاية.. وأضافت: "من غير المرجح أن نتعرض لضربة صاروخية ضخمة على الرغم من أن المحللين والخبراء يقولون إن الروس يمكنهم حشد القوات لضرب أراضي أوكرانيا في أي وقت، وشن هجوم مضاد يهدد حياة المواطنين ". 

ونقلت "يوكرين فورم" عن بيانات رسمية صدرت عن الحكومة الأوكرانية مفادها أن روسيا احتفظت بأربع من سفنها في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر كروز بإجمالي يصل إلى أربعة صواريخ.

أوكرانيا البحر الأسود روسيا الصواريخ