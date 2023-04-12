تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 922 شاحنة و 78 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 573 شاحنة و 66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 349 شاحنة و 12 سيارة .

و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين امل ودليلة بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية 2 وغادرت السفينتين امل ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و 335 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي سينا وايلة وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1925 راكب بموانيها .