كهربا يثير الجدل برسالة غامضة قبل ساعات من انتهاء "مهلة" غرامة الزمالك

أثار محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي الجدل برسالة غامضة، في ظل الأزمة التي يتعرض لها حاليا بسبب غرامة نادي الزمالك واقتراب انتهاء المهلة التي منحها “فيفا” للاعب لتسديد الغرامة.

ونشر “كهربا” عبر خاصية “الاستوري” علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قال فيها: حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل، يرد الله عز وجل من فوق سبع سماوات ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.

وتنتهي المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لمحمود كهربا لمدة 60 يوما خلال ساعات وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب خاصة وأنه مطالب بسداد مبلغ مليوني و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك وإلا سيتعرض للإيقاف من جديد.

كما نشر محمود كهربا رسالة أخرى قال فيها: يا رب إختر لي من أقدار الدنيا أخيرها، اللهم أرنِي الفرح في كل ما أريد، يارب العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم درباً لا تضيق به الحياة وقلباً لا يزول منه الأمل، يارب ازرع في قلبي راحة دائمة وأمل لا يخيب يارب العالمين.