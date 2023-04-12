اليوم.. أمطار غزيرة ورعدية على المحافظات ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويشهد الأربعاء امطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري وشمال سيناء علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس و مناطق من القاهرة الكبرى وتمتد خفيفة علي مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الاحمر علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق شمال محافظة البحر الاحمر و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغري 12 ، وعلى جنوب سيناءوسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 ،وعلى شمال الصعيد 23 والصغري 11 ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15 درجة .