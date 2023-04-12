رئيس جامعة الأقصر يناقش خطة مشاريع التخرج لطلاب كلية الفنون

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، لمتابعة العملية التعليمية، ومشاريع التخرج لطلاب قسم الديكور.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبدالحارث، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الديكور، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية، ومدير شئون الطلاب بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على أهمية أن تتناول مشاريع التخرج أفكار مختلفة ومتعددة تجمع بين الإبداع والبحث العلمي، بما يسهم في استثمار المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد المصري واستغلال موارد الدولة.

وقال الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، أن الاجتماع ناقش سير العملية التعليمية بالكلية، وخطة مشروعات التخرج بقسم الديكور، مؤكدًا على خدمة مشاريع التخرج لخطة الدولة المصرية.

وكان الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، قد افتتح معرضا للفنون التشكيلية، على هامش احتفال "طلاب من أجل مصر" بالإفطار الرمضاني يرافقه الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والوكلاء، وطلاب الكلية، مشيدا بروح التعاون والانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن المعرض يؤكد ريادة الأنشطة الطلابية في كلية الفنون.

وأوضحت الدكتورة جهاد شريت، منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الفنون الجميلة ومنسق المعرض، أن المعرض جاء ليؤكد على المفهوم العام لحفل الإفطار وهو اندماج جميع طلاب الجامعة في شهر الخير، لتقديم حالة من الإبداع الأكاديمي والاجتماعي المتميز وتضافر جهود الطلاب، والإداريين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث شارك في المعرض نحو أكثر من 150 طالبا من أقسام الكلية المختلفة، وجاءت موضوعات الأعمال عن شهر رمضان، وعن ارتباط الإبداع بقيمنا الاجتماعية، تأكيدا على روح الود والتعاون بين أفراد المجتمع المصري.

الاجتماع (1)

الاجتماع (2)

الاجتماع (3)

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المعرض (2)