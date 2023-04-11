تعليم القاهرة تستعد لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

عقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع موجهى عموم المواد الدراسية والأنشطة.

حضر الاجتماع زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وداليا عباس مدير شئون الطلبة والامتحانات.

وفى بداية الإجتماع وجه مدير المديرية الشكر لموجهى المواد الدراسية والأنشطة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

كما وجه بعض التعليمات التى تخص أعمال الإمتحانات للشهادة الإعدادية ومراحل النقل بداية من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى، والإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية، وتوحيد الدرجات للمواد المختلفة حتى يستطيع الكنترول رصدها بكل دقة وسهولة وأن تكون الإمتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مباشرة خالية من أى تعقيد.

وأكد “موسى” أن الإمتحانات مسئولية موجه اول المادة والتعامل المباشر مع مدير عام الإدارة التعليمية، كما شدد على الحيطة والحذر والتأكيد على الدقة فى الامتحانات والتصحيح، مشيرًا إلى أن مصلحة أبنائه الطلاب خط أحمر ولن يقبل بأى تهاون، وفى ختام الإجتماع تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات.