اقرأ غدا في "البوابة".. تنظيم القاعدة يعزف على وتر الصراع القبلي في غانا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 12 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تنظيم القاعدة يعزف على وتر الصراع القبلي في غانا

وزير دفاع أكرا: النزاع العرقي المحلي بين "المامبروسي" و"الكوساسي" يزيد من حجم التهديدات الإرهابية

السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الصين تلوح بالخيارات العسكرية في التدريبات حول تايوان

.. ومناورات حربية واسعة بين أمريكا والفلبين

ردًا على ماكرون.. وارسو: التحالف مع واشنطن ركيزة الأمن الأوروبي

350 ألف عملية جراحية تم إلغائها بسبب إضراب الأطباء في بريطانيا

4ضباط شرطة قتلوا على يد إرهابيين في باكستان