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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: مصر تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي الفترة المقبلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تأثرت خلال الـ72 ساعة الماضية بارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وبعض الأتربة والرمال، وبداية من الغد ستتغير الكتل الهوائية، حيث تتأثر مصر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع منخفض جوي في الطبقات العليا للجو.

وأضاف القياتي خلال تصريحات تليفزيونية أن مصر تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي الفترة المقبلة، وأبرز عناصر هذه الحالة هو تساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل على مناطق متفرقة، وستكون الأمطار ما بين خفيفة لمتوسطة وأحيانًا رعدية في بعض المناطق خاصة في سيناء وخليج السويس والعقبة.
وتابع :"الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بشكل حاد، حيث ستصل لـ22 درجة يوم الأربعاء المقبل، مع نشاط الرياح من الغد حتى الأربعاء.

استقرار الجو الأمطار الحرارة الكتل الهوائية