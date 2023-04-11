دوري أبطال أوروبا.. تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بنفيكا

يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي مضيفه بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب "النور" معقل بنفيكا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام بنفيكا:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان - ستيفان دي فري - فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - كريستيان أصلاني - هنريك مخيتريان - روبن جوسينس

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - خواكين كوريا