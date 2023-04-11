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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

254 حالة تصالح على مخالفات البناء برأس سدر

جانب من التصديق على
جانب من التصديق على مخالفات البناء
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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء ، على 5 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بقاعة الديوان العام بطور سيناء.

وجاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبلغ إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة رأس سدر 254 حالة تصالح .

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

- اللواء خالد فودة المحاسب علي حمادة رئيس مدينة راس سدر التصديق على تصالح مخالفات البناء