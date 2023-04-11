الدقهلية تحصد المراكز الأولى جمهورى فى مسابقة المكتبات النموذجية

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية عن حصول المديرية على ثلاث مراكز جمهورى فى مسابقة المكتبات النموذجية حيث حصلت مدرسة فريدة حسان الفنية التجارية التابعة لإدارة غرب على المركز الأول جمهورى للمرحلة الثانوية .

وحصدت مدرسة احمد موسى السيد الإعدادية التابعة لإدارة ميت غمر على المركز الثالث جمهورى وحصدت مدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة شرق على المركز الثالث جمهورى .

من جانبه كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم المدارس الفائزة معربا عن سعادته بحصد الدقهلية المراكز الأولى جمهوري في مسابقة المكتبات النموذجية واقتناص الدقهلية مراكز أولى.

وقدم الشكر والتقدير لموجه عام المكتبات هالة البدوى وتوجيه المكتبات ومديرى الإدارات والمدارس على مابذلوة من جهد وعطاء.

وأكد أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعمه للطلاب الموهوبين والمبدعين، والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق.

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