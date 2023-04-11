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الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدقهلية تحصد المراكز الأولى جمهورى فى مسابقة المكتبات النموذجية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الدقهلية عن حصول المديرية  على ثلاث مراكز جمهورى فى مسابقة  المكتبات  النموذجية حيث حصلت مدرسة فريدة حسان الفنية التجارية التابعة لإدارة غرب  على المركز الأول جمهورى  للمرحلة الثانوية  .

وحصدت مدرسة احمد موسى السيد  الإعدادية التابعة لإدارة  ميت غمر على المركز الثالث جمهورى  وحصدت مدرسة الحرية الابتدائية  التابعة لإدارة شرق على المركز الثالث جمهورى .
من جانبه كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم المدارس الفائزة معربا عن سعادته بحصد الدقهلية المراكز الأولى جمهوري في مسابقة المكتبات النموذجية واقتناص الدقهلية مراكز أولى.

 وقدم الشكر والتقدير لموجه عام المكتبات هالة البدوى وتوجيه المكتبات ومديرى الإدارات والمدارس على مابذلوة من جهد وعطاء.
وأكد أن ذلك يأتى  في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعمه للطلاب الموهوبين والمبدعين، والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق.

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الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المكتبات النموذجية محافظة الدقهلية مسابقة المكتبات النموذجية وكيل وزارة التربية والتعليم