محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز الجارية بمشروعات حياة كريمة في قرية إقليت بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

جاء ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

من جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 5200 نسمة ، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ، وإنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى ، وتطوير ورفع كفاءة مركزى شباب عرب كيما والرغامة البلد وذلك بنسب 98% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء العمارات السكنيه بعرب كيما ، والمجمع الخدمى والزراعى ووحدة الإسعاف بإقليت ، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفطيرة ومركز شباب فطيرة بحرى بنسب 95 % لكل مشروع .

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأن تم أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها ، ومشروع إنشاء محطة معالجة أبووير بنسب 85 % لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء سوق المواشى بأبووير بنسبة 75% ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بنسبة 70 % .

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان .

IMG-20230411-WA0018

IMG-20230411-WA0015

IMG-20230411-WA0016

IMG-20230411-WA0013

IMG-20230411-WA0012

IMG-20230411-WA0011

IMG-20230411-WA0014

IMG-20230411-WA0010