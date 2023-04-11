بالفيديو.. خبير أوبئة: 1.2 مليون شخص حول العالم يموتون سنويًا بسبب مقاومة المضادات الحيوية

علق الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات لتنفيذ عمليات الرقمنة والاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، مؤكدًا أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية أمر مهم للغاية، في ظل سوء استخدام المضاد الحيوي على مستوى العالم كله.

وأضاف "عنان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين: "هناك 1.2 مليون شخص حول العالم يموتون سنويا لأن جسمهم أصبح لديه مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا الأمر يحدث لأكثر من سبب الاستخدام غير المرشد للمضادات الحيوية وسوء استخدام المضادات الحيوية في الزراعة ومزارع السمك والثروة الحيوانية في الأكل، وهذا ما يجعل أكلنا نفسه به مضادات حيوية زائدة عن الحد".

وتابع، أن كل شخص يستخدم المضاد الحيوي يقلل فرصة شفائه المرة القادمة عند استخدام المضاد الحيوي، موضحًا: "إذا لم أكن أستخدم المضادات الحيوية والمجتمع الذي أعيش فيه يسيء استخدام المضادات الحيوية، فإن الذي يحدث أنني أكون ومن يفعل ذلك معرضان للإصابة ببكتيريا المضادات الحيوية، وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف".