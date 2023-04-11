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الثلاثاء 11 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق والسودان يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية العراقي
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري
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وقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وسبل مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الداخلية العراقية أنه تم على هامش التوقيع، بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، وجهود الأجهزة الأمنية العراقية في مختلف المجالات.

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر بحث التعاون الثنائي بين البلدين