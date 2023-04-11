العراق والسودان يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مع نظيره السوداني الفريق الأول عنان حامد محمد عمر مذكرة تفاهم أمني تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وسبل مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة الداخلية العراقية أنه تم على هامش التوقيع، بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، وجهود الأجهزة الأمنية العراقية في مختلف المجالات.