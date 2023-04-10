الاتحاد يخصم ١٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة أمام فاركو

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي، خصم مبلغ مائة ألف جنية من عقود جميع اللاعبين بالفريق وإيقاف كافة المستحقات لحين تحسن النتائج و الأداء .

جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق اليوم أمام فاركو و الأداء غير الجيد في الثلاث مباريات الأخيرة للفريق و خاصة مباراة اليوم ، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية.

وخسر الاتحاد السكندري من نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة رقم ٣٦ في المركز الخامس بجدول الترتيب العام لمسابقة الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الخسارة أمام فاركو هي الثالثة على التوالي التي يشهدها الفريق السكندري، خلال مشواره الأخير بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز.