جامعة طنطا تنظم مأدبة الإفطار الرمضاني السنوية

نظمت جامعة طنطا اليوم حفل افطار جماعي بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وعمداء ووكلاء الكليات والمديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ووكلاء الوزارات بمحافظة الغربية ولفيف من الصحفيين والاعلاميين.

أعرب الدكتور محمود ذكي عن سعادته البالغة بالاستجابة المميزة من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلو المجالس النيابية والصحفيين والاعلاميين بمحافظة الغربية واعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة لدعوة جامعة طنطا على مأدبة الافطار الرمضاني السنوي بما يحمله من مدلول على المكانة الريادية لجامعة طنطا والقيم المجتمعية والمؤسسية التي تمتاز بها كمؤسسة تعليم عالي رائدة في اقليم الدلتا، مؤكدا على اهمية التواصل المجتمعي الفعال والمستمر وموجها الشكر لفريق العمل المشارك في تنظيم الفعالية تحت اشراف الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الاداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة.