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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خروج أحمد ميسي من تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو في الدقائق الأخيرة

فاركو يستضيف الاتحاد السكندري علي ملعب استاد برج العرب

خروج أحمد عادل ميسي
خروج أحمد عادل ميسي من تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو
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خروج أحمد عادل ميسي من تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو في الدقائق الأخيرة.

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن خروج أحمد عادل ميسي، لاعب الفريق الأول، من التشكيل الأساسي الذي كان مقرر له خوض مباراة فاركو المرتقبة والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٤ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وخرج أحمد عادل ميسي، من التشكيل الأساسي لفريق الاتحاد السكندري أمام فاركو، للإصابة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٣٦ نقطة، بينما فاركو في المركز الـعاشر ٢٩ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

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