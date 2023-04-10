رئيس طور سيناء يتابع سيول وادي ميعر.. صور

تابع مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الإثنين، السيول التي ضربت وادي ميعر، والتي سارت في مخرها الطبيعي دون وقوع اية أضرار مادية أو بشرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لحالات التقلبات الجوية التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية اليوم؛ ولمواجهة أي سيل محتمل والعمل على نظافة وتذليل أي معوقات في مجرى السيل.

وشدد محافظ جنوب سيناء، ضرورة تطهير المخرات السيول، وطالب من رؤساء المدن مسئول عن تطهير المخرات السيول والسدود بكل مدنية ومتابعة رفع كفاء المعدات الثقيلة.

كانت محافظة جنوب سيناء، قد شهدت اليوم الإثنين، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ونشاط للرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء وغرف مجالس المدن الفرعية، رفع حالة التأهب القصوى، بسبب العواصف الترابية التي غطت جميع الطرق، وأهبات مرتادي الطريق الدولي الجديد توخي الحذر والتأني أثناء قيادة السيارة والالتزام بالسرعة المقررة وعدم الإنشغال بغير الطريق حفاظا على سلامة المواطنين؛ حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة بدرجة كبيرة مع وجود تراكمات للمرال على جانبي الطريق مما يجعل الرؤية غير واضحة .

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد حذرت في بيان لها اليوم، وجود سحب رعدية تؤثر بقوة على مناطق من سيناء وخليج السويس والعقبة؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا و قد تصل إلى حد السيول أحيانا .

كما تنشط الرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويرجع ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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