حبس المتهم بقتل سيدة بعد سرقتها فى البساتين

أمرت نيابة البساتين، بحبس متهم بقتل سيدة، بعد سرقتها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات معه، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير عن سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقعة، واستمعت الي اقوال شهود العيان، من جيران المجني عليها، وتحفظت علي كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ داخل مسكنها ووجود إصابات بها ، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقه سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت إستغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته .

كما كشفت التحريات ، أن وراء إرتكاب الواقعة عامل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.