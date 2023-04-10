ads
الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

«سياحة النواب» تعلن الانتهاء من تطوير ورصف الطرق المؤدية لمعبد إدفو

النائبة نورا علي،
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير لمحافظة أسوان، لالتزامها بالمهلة المحددة للانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد إدفو.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أرسلت مجموعة من الصور والفيديوهات الموثقة لانتهاء جميع أعمال الرصف والتطوير بالدقة والمعايير اللازمة والتوقيتات المحددة.

وأكدت نائب المحافظ الاستمرار في تنفيذ التوصيات الخاصة بالحناطير؛ من خلال وضع آليات لتجميل العربات والالتزام بالصيانة الدورية، وتوفير رعاية وعناية بيطرية للخيل، وعمل تعريفة موحدة للرحلة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة، هيئة الآثار بالالتزام بوعدها بانهاء تطوير منافذ حجز التذاكر وحل مشكلة أماكن البازارات وعمل اللازم لحل جميع مشكلة معبد إدفو في الصيف ليكون مستعدًا للموسم الشتوي.

النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب محافظة أسوان أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد إدفو