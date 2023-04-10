«سياحة النواب» تعلن الانتهاء من تطوير ورصف الطرق المؤدية لمعبد إدفو

وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير لمحافظة أسوان، لالتزامها بالمهلة المحددة للانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية إلى معبد إدفو.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أرسلت مجموعة من الصور والفيديوهات الموثقة لانتهاء جميع أعمال الرصف والتطوير بالدقة والمعايير اللازمة والتوقيتات المحددة.

وأكدت نائب المحافظ الاستمرار في تنفيذ التوصيات الخاصة بالحناطير؛ من خلال وضع آليات لتجميل العربات والالتزام بالصيانة الدورية، وتوفير رعاية وعناية بيطرية للخيل، وعمل تعريفة موحدة للرحلة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة، هيئة الآثار بالالتزام بوعدها بانهاء تطوير منافذ حجز التذاكر وحل مشكلة أماكن البازارات وعمل اللازم لحل جميع مشكلة معبد إدفو في الصيف ليكون مستعدًا للموسم الشتوي.