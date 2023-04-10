13 مايو.. انطلاق معرض زهور الربيع تحت شعار «100 مليون شجرة»

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، انطلاق معرض زهور الربيع في نسخته رقم 90 يوم 13 مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي تحت شعار “100 مليون شجرة” وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار ( الخشبية، الزينة والمثمرة) بسعر التكلفة.

وأضاف عزوز، أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وتابع عزوز، أن المعرض يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.