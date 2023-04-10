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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: ندرس ونحلل وثائق البنتاجون المسربة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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 قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف، "إن تسريبات الوثائق السرية من البنتاجون مثيرة للاهتمام"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس وتحلل هذه الوثائق بدقة كبيرة. 

وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم تورط روسيا في هذه التسريبات: "لقد أصبح الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء يحصل حول العالم وفي كل زمان ومكان مرضا شائعا"، موضحا أنه لا يوجد شيء للتعليق علي مثل هذه المزاعم. 
وكانت شبكة CNN قالت في وقت سابق:"إن تسريب وثائق البنتاجون السرية أثار قلق المسئولين الأمريكيين بشدة، والذين أعربوا عن خشيتهم في أن تُعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر وتقوض العلاقات الدولية المهمة". 
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت السبت الماضي أنها فتحت تحقيقا في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاجون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريًا.

الكرملين الوثائق السرية البنتاجون روسيا