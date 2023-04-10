السفير صلاح حليمة: العلاقة بين مصر والسودان له خصوصية متميزة

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن العلاقات المصرية السودانية تضرب جذورها في أعماق التاريخ، ومصر والسودان شعب واحد، وتربطهم علاقات متميزة، ولها كثير من الروافد مثل الجغرافيا والتاريخ والروابط الاجتماعية والثقافية.

وأضاف صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن أمن مصر والسودان متبادل وهناك الكثير من الأسس التي تدفع في طريق التكامل الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن العلاقات المصرية السودانية لها خصوصية متميزة لا تماثلها أي علاقة مع البلدان الأخرى.

وأشار صلاح حليمة إلى أن التعاون بين مصر والسودان يأتي في العديد من المجالات الحيوية والمختلفة، خاصة في الملف الأمني، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات الاقتصادية مع مد بنية تحتية حديثة ووجود ربط كهربائي بين البلدين فضلا عن وجود مجالات واسعة للاستثمار.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن رابطة مياه النيل تمثل بعدا كبيرا في التنمية بين الدولتين والشعبين، ما أن تم توفر الجهود والثروات، مؤكدا أن هناك تعاونا في المجال الاجتماعي في الجانبين الصحي والتعليمي، وهناك اهتمام خاص بهذا المجال لما له من بعد إنساني.