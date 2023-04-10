بالفيديو.. فرق الإنقاذ تواصل عملها للعثور على ناجين تحت أنقاض مبنى منهار بمارسيليا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لاستمرار جهود فرق الانقاذ في مارسيليا بجنوب فرنسا، البحث عن الناجين بين الانقاض، عقب انهيار مبنى في وسط المدينة، والذي أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، ولا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين تحت انقاض المبنى.

وقال رئيس بلدية مارسيليا بونوا بايان الذي حضر إلى المكان "الأمل لا يزال قائما" للعثور على "ناجين محتملين.

وأكد قائد الفرقة البحرية للانقاذ والاغاثة في مارسيليا الأميرال ليونيل ماتيو "الأمل قائم للعثور على أشخاص على قيد الحياة".

وأفاد المسعفون الذين يواصلون العمل دونما توقف في ظروف صعبة في محاولة للعثور على ضحايا "نظرا إلى صعوبات التدخل سيستغرق انتشال الجثث من الموقع وقتا".