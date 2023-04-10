إصابة 11 شخصا بينهم 7 أشقاء فى حادث تروسيكل بالمنيا

أصيب 11 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 7 أشقاء، إثر إنقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق المحيط أمام قرية أدمو في مركز المنيا، بسبب السرعة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بطريق المحيط أمام قرية أدمو بالوحدة المحلية لدمشير في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 11 شخص من عائلة واحدة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وهم: إيمان يونس محمد 25 عاما، حمادة سيد معوض 16 عاما، محمد حجاج 45 عاما، شقيقه محي حجاج 40 عاما، وأبنائه الـ7 وهم: كريم محي 10 سنوات، طارق 12 عاما، شروق 14 عاما، منة 16 عاما، باسم 5 سنوات، محمد 3 سنوات، قمر 6 سنوات، جميعهم يقيمون بقرية إطسا المحطة التابعة لمركز سمالوط، وتنوعت إصابتهم بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور ونزيف.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لمعرفة أسبابه وملابساته، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.