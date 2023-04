«لورانس العرب»| عمر الشريف بطل «أيامنا الحلوة والمواطن مصري»

لم يكن نجما عاديا بل يعد الممثل العربي الوحيد الذي تمكن من تحقيق إنجاز سينمائي عالمي كبير من خلال أدوار مهمة مثل دوره في فيلميّ "لورانس العرب" و "دكتور جيفاغو"، بالإضافة إلى أفلام مهمة في السينما المصرية أهمها “المواطن مصري” الذى رصد قصة عمدة يُدعى عبد الرازق الشرشابي حين يُطلب ابنه الأصغر توفيق (خالد النبوي) للتجنيد، فترفض زوجته (صفية العمري) ذهاب ابنها، فيقترح عليه أحد الأشخاص بإرسال من ينتحل صفة ابنه للتجنيد بدلًا منه.

دخل قلوبنا وبيوتنا دون استئذان فى فيلم ”فى بيتنا رجل”للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس انه إبراهيم حمدي الذى نجح في اغتيال رئيس الوزراء المتعاون مع الاستعمار وبطل أيامنا الحلوة النجم عمر الشريف الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده حيث ولد في 10 أبريل عام 1932 وترصد البوابة ابرز المحطات فى حياته

اسمه ميشيل ديمتري شلهوب وهو من أسرة كاثوليكية وأصول لبنانية ورشح لجائزة الأوسكار كما نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزة سيزر.

تعود أصول أسرة والده إلى مدينة زحلة في لبنان، وكان والده تاجر أخشاب، ولطالما أراد أن يعمل ابنه في هذه المهنة إلا أن ميشيل الصغير كان شغوفا بالتمثيل الذي بدأه على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها.

أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع ومن أسرة ذات أصول لبنانية- سورية أرستقراطية.

كان عمر الشريف زميلًا للمخرج العالمي يوسف شاهين في كلية فيكتوريا بالإسكندرية. عشق المسرح المدرسي، وقدم العديد من تجاربه، وعمره لم يتجاوز الإثني عشر ربيعا.



كانت بدايته في السينما عندما التقى المخرج يوسف شاهين الذي علم بقصة حبه للتمثيل وقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم "صراع في الوادي" الذي لقي الكثير من الجماهيرية ما جعل عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائيا لا يفترق. وفى العام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة التي أنجبت له طارق.

أما الأفلام التي جمعت بينه وبين فاتن حمامة على مدار مشواره الفنى فهي:صراع في الوادي عام (1954)وأيامنا الحلوة (1955)

و صراع في الميناء (1956)و لا أنام (1957)

و سيدة القصر (1958)ونهر الحب (1961)

كانت بداية عمر الشريف العالمية في هولندا عام 1967 وفي أوائل الستينات التقى بالمخرج العالمي دافيد لين الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، ومع انشغال عمر بالعالمية بدأ في إهمال زوجتة وبيته مما أدى إلى انفصاله عن فاتن حمامة في منتصف السبعينات.

وبعد نجاحه منقطع النظير في فيلمه الأول "لورنس العرب Lawrence of Arabia" في العام 1962 لقي شهرة جماهيرية كبيرة وأصبح العالم الغربي كله يتابع أفلامه. واستمر عمر مع نفس المخرج دافيد لين (David Lean) ليلعب عدة أدوار في عده أفلام منها فيلم دكتور جيفاغو وفيلم "الرولز رويس الصفراء (The Yellow Rolls Royce) وفيلم "الثلج الأخضر Green Ice"، وغيرها الكثير في الأعوام التالية.

وفي السبيعنات، قام بتمثيل فيلم "الوادي الأخير The Last Valley" عام 1971، وفيلمي " بذور التمر الهندي The Tamarind Seed"، "Jaggernaut" عام 1974، إلا أنها لم تلق النجاح المنتظر؛ نظرا لابتعاد الغرب عن الأفلام الرومانسية في ذلك الوقت. وبعد ذلك قل ظهوره مما اضطره إلى تمثيله أدوار مساعدة مثل دوره في فيلم "النمر الوردي يضرب مجددا The Pink Panther Strikes Again" في العام 1976.

قدم عمر الشريف للمرة الأولى في حياته مسلسل تليفزيوني حمل اسم "حنان وحنين" وعُرض في شهر رمضان من العام 2007. شارك فيه الفنان أحمد رمزي وسوسن بدر وهو من تأليف وإخراج إيناس بكر.

عرض له فيلم "حسن ومرقص" مع الممثل عادل إمام وهو من إنتاج شركة جود نيوز والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية بين المسلمين والمسيحيين، وكان أول عرض لهذا الفيلم يوم الأربعاء 2 يوليو 2008.

كما عرض له فيلم بعنوان "المسافر" مع الممثل المصري خالد النبوي، وهو من إنتاج وزارة الثقافة المصرية.

أما آخر أعماله فهو فيلم "روك القصبة"، وهو الفيلم الذى شارك فيه عدد كبير من نجوم السينما العربية، ومنهم الفلسطينية هيام عباس، واللبنانيتان نادين لبكي ولبنى الزبال، والمغربية راوية سالم، وهو الفيلم الذى قدمته ليلى بعد غياب 8 سنوات منذ فيلمها المثير للجدل، "ماروك".

حصل عمر الشريف على العديد من الجوائز والترشيحات حيث فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عام 1966 في دكتور جيفاغو، ونال الكثير من الجوائز ففي عام 1962 رشح لجائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد في فيلم لورنس العرب، وفى العام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديرًا لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية، وحاز أيضا في نفس العام جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "السيد إبراهيم وازهار القرآن" لفرانسوا ديبرون. كما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.

رشح لجائزة الجولدن جلوب ثلاث مرات افضل ممثل صاعد عام ١٩٦٣ عن فيلم لورانس العرب وفاز بها افضل ممثل مساعد عام ١٩٦٣ عن فيلم لورانس العرب وفاز بها افضل ممثل

قام عمر الشريف بتمثيل أدوار كوميدية منها دورة في فيلم "السر Top Secret" في العام 1984، وبعدها ابتعد عن الساحة الفنية واكتفى بظهوره في البرامج والمسلسلات والسهرات وكضيف شرف الذي يساعد ظهوره لدقائق في أي فيلم على نجاحه، كما في فيلم "المحارب الثالث عشر The 13 Warrior" عام 1999، كما ظهر أيضًا في الكثير من الأفلام التلفزيونية.

اشتهر عمر الشريف في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء، بينما مثل في أفلامه العربية جميع الشخصيات الهزلية والأدوار الجادة والرومانسية والكلاسيكية.

وفى أثناء غيابه عن مصر كان لايتوقف عن العمل في مسلسلات إذاعيه مصرية منها "أنف وثلاث عيون" و"الحب الضائع"، وبعد انحسار الأضواء العالمية عنه عاد إلى مصر في التسعينات وتفرغ للعمل العام.



في 23 مايو من العام 2015 أعلن نجل الفنان عمر الشريف إصابة والده بمرض الزهايمر حيث يعاني من عدم القدرة على التذكر، وأنه لم يعد يميّز بين معارفه. وتم الإعلان عن وفاة عمر الشريف بتاريخ 10-7-2015 بعد صراع مع مرض الزهايمر ليرحل لورانس العرب تاركا ورائه سيرة فنية لامعة مليئة بالعطاء السينمائي.