"إبداعات ملونة".. كتاب حمدي البصير عن زهور الفن التشكيلي

صدر مؤخرا للكاتب الصحفى والناقد حمدى البصير كتاب عن قصص حياة مختصرة لخمس وعشرين فنانة وفنان تشكيلي تحت عنوان "إبداعات ملونة"، عن دار أم الدنيا للنشر.

يستعرض المؤلف فى فصول الكتاب المشوار الفنى و المواقف الإنسانية فى حياة كل فنان وفنانة، كان لها تأثير كبير فى رحلته الإبداعية وانعكاس على أعماله الفنية.

الكتاب صدر فى 400 صفحة بالألوان من القطع المتوسط، ومعظم الفنانات من محافظات مصر، وأيضا فنانة مصرية وفنان مصرى من المقيمين بصفة شبه دائمة فى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلا على جنسيتها وواصلا عطائهما.

الفنانون والفنانات الذين ضمهم الكتاب هم الأساتذة د. مريم المهدى ومحمد عمار ود. إيناس عامر وجيهان ربيع فاضل وا. مروة زكريا واد. ريهام سلامة واد. انجى صابر درويش واد. منة الله محمود والشاعر الفنان عادل حنا والفنانة فاطمة الزهراء بسيم و الفنان الفيلسوف حمدى عقدة والفنانات فدوى عطية وفاطمة الزهراء عفيفى ود. نجلاء السنارى ورنا نادر وايلاف حجازى وهاجر دوودح ومنال الخولى - مانولا - والكاتبة الفنانة داليا بدوى ، بالاضافة إلى الفنانين الخطاط صلاح عبد الخالق وم.مصطفى عبد المنعم والمصور الفنان عماد رسلان وفنان المنوفية عبد الرحمن نجم.

بالإضافة إلى المبدع أستاذ الجرافيك أحمد بلال ، والذى قام بتنسيق الكتاب وتصميم غلافه والذى كان لوحة للأستاذة دكتور ريم حسن الأستاذ بكلية الفنون الجميلة فى جامعة الإسكندرية.