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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فقه المرأة.. تدبر القرآن| شاهد

تدبر القرآن
تدبر القرآن
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تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للرصد والفتوى بالأزهر الشريف، برنامج " فقه المرأة" بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم. يتناول البرنامج الذي يذاع طوال شهر رمضان المعظم، العديد من الفتاوى الدينية والأحكام الفقهية التي لا بد من التطرق إليها في هذه الأيام، والتي يجب أن تكون المرأة الصائمة على علم بها، حتى تناول أعلى درجات الثواب والمغفرة من صيامها في هذه الأيام. وتتناول حلقة اليوم التي تقدمها الدكتورة شيماء ربيع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، موضوع تدبر القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم. 
 

الجدير بالذكر أن شهر رمضان الكريم، يحتل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، لما فيه من الخيرات والبركات الكثيرة، لذا يستعدون له في مصر بالكثير من العادات الطيبة المتوارثة على مر العصور، من تعليق الزينة في الشوارع والفوانيس، وإعداد المأكولات المخصصة لهذ الشهر.


 

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