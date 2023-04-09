المتشددون في إيران يرغبون في تغيير قانون الانتخابات لحظر "المعتدلين".. الاقتراح وسيلة لمنع أفراد مثل روحاني ولاريجاني من الترشح للدورة المقبلة من البرلمان

يبحث المشرعون المتشددون الذين يهيمنون على البرلمان الإيراني وسط أزمات متعددة عن طرق لضمان إعادة انتخابهم بما في ذلك التلاعب بقانون الانتخابات.



وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في 6 أبريل الماضي، أن لجنة برلمانية اقترحت عدم السماح لأي شخص عمل نائبًا بالفعل لثلاث جولات في البرلمان بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس 2024.



الاقتراح ليس منع أولئك الذين خدموا فترات متتالية، ولكن أي شخص قضى ثلاث فترات.



العديد من المحافظين المتطرفين في المجلس الحالي هم نواب للولاية الأولى، في حين أن هناك العديد من السياسيين البارزين والأكثر اعتدالًا الذين يمكنهم تحديهم العام المقبل.



ولاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران أن الاقتراح هو وسيلة لمنع أفراد مثل الرئيس السابق حسن روحاني ورئيس المجلس السابق علي لاريجاني من الترشح للدورة المقبلة من البرلمان.



وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا يُفترض أنه يهدف إلى إنقاذ الإحراج الناجم عن استبعاد المرشحين البارزين قبل الانتخابات المقبلة.



في عام 2020، امتلأ مجلس صيانة الدستور بالموالين للمرشد الأعلى علي خامنئي، واستبعد المئات من "الإصلاحيين"، مما سمح للمتشددين بالمرور في انتخابات منخفضة الإقبال، لكن الرفض الجماعي أصبح مصدر إحراج خطير للنظام وبعد شهور من الاحتجاجات، يفضل خامنئي منع السياسيين غير المرغوب فيهم بطريقة أقل مباشرة.



وبحسب إيسنا، فإن الاقتراح قدمته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب كجزء من التعديل المقترح لقانون الانتخابات.



ومع ذلك، يجب على نائب رئيس مجلس النواب مراجعة الاقتراح للتأكد من أنه لا يتعارض مع القوانين الحالية قبل إرساله للمناقشة في جلسة مفتوحة.



وإذا تمت مناقشة الاقتراح والموافقة عليه من قبل مجلس النواب، فإن مجلس صيانة الدستور أمامه أسبوعين لقبوله أو رفضه. ومع ذلك، فمن المعروف في إيران أن المجلس يعمل على أساس تفضيلات خامنئي وليس القانون.



وكتبت صحيفة "شرق" الإصلاحية في نفس التاريخ أنه سيتم منع آخرين من بينهم نائب الرئيس السابق إسحاق جهانجيري والنائب السابق علي مطهري من الترشح للمجلس المقبل إذا تمت الموافقة على الاقتراح.



ووفقا للشرق، إذا قبلت هذه الخطوة، فإنها ستوفر ضمانة أقوى لإعادة انتخاب المشرعين "الثوريين الشباب" الحاليين.



في خطوة مماثلة، رفع المحافظون المتطرفون الحد الأدنى لسن الترشح للرئاسة حتى لا يتمكن وزير تكنولوجيا المعلومات السابق محمد جواد آذري جهرمي من الترشح للرئاسة في عام 2021.