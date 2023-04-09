ليا رازو ديلا فولتا تكتب: هذه المنظمة.. هل يجب أن نخاف من ملي جوروش في أوروبا؟ (2)

الأحد 09/أبريل/2023 - 07:04 م

ملي جوروش هو اسم غير معروف نسبيًا، وقد تم ذكره في الصحافة أثناء بناء مسجد ستراسبورج، والذي كان يحوم خلفه ظل أنقرة. هذه المنظمة، التي ولدت في السبعينيات، هي وريثة عقيدة التركيب التركي الإسلامي، التي رسخت نفسها كمدافع عن القيم الإسلامية والتركية العثمانية. إذن، هل تشكل هذه الحركة تهديدًا للعلمانية الفرنسية؟

رغم كل الصعاب، فإن ميلي جورش - أهم حركة سياسية إسلامية تركية سمحت للإسلاميين بتدمير إنجازات العلمانية الكمالية في التسعينيات - لم تولد في تركيا، بل في ألمانيا عام ١٩٦٩، في برونزويك، بمبادرة من نجم الدين أربكان، بصفته الاتحاد التركي لألمانيا، لن يتبنى سوى اسم ميلي جورش في عام ١٩٩٤. اختيار ألمانيا، لإطلاق هذه الحركة الواسعة، ليس مصادفة بأي حال من الأحوال، حيث تستضيف البلاد أكبر جالية تركية في أوروبا. نجم الدين أربكان له علاقات مع هذا البلد حيث حصل على شهادته في الهندسة. منذ نشأتها، أظهرت الحركة رغبتها في إعادة العمال الأتراك إلى أحضان الوطن الأم والإسلام.

أسس أربكان تشكيلته السياسية الأولى في ٢٦ يناير ١٩٧٠، حزب النظام الوطني أو حزب ملي نظام، الملحق بميلي جوروش. هذا التكوين السياسي الجديد، الذي تم إنشاؤه باسم البرجوازية الإقليمية، مفتوح أمام الطبقة الوسطى الإقليمية بأكملها، في حالة من الفوضى في مواجهة تطور عادات وقيم المجتمع التركي والذي يشعر بأنه مستبعد من اقتصاد التنمية التي تشهدها البلاد. يدعو حزب النظام الوطني إلى العودة إلى القيم التقليدية للإمبراطورية العثمانية السابقة والإسلام، ويرفض نجم الدين أربكان رفضًا قاطعًا الإصلاحات الكمالية، التي يدين طبيعتها العلمانية والرضا الشديد عنها بالغرب. أدى انقلاب عام ١٩٧١ في تركيا إلى حل حزبه في ٢٠ مايو ١٩٧١ من قبل المحكمة الدستورية لتقويض المبدأ التأسيسي للعلمانية التركية.

في عام ١٩٧٢، أسس حزب الإنقاذ الوطني (MSP) ودخل البرلمان مع ٤٨ نائبًا و٣ أعضاء في مجلس الشيوخ، وحصل على ١٢٪ من الأصوات في انتخابات عام ١٩٧٣. وبعد انتخابات عام ١٩٧٣، أصبح حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة الاشتراكية بقيادة الكمالي بولنت أجاويد (١٩٢٥-٢٠٠٦) شريكين في الحكومة، وتم تعيين أربكان وزير دولة ونائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة. لكن الاختلافات في الرأي بين أربكان وبولنت أجاويد لم تطل في الظهور، وفي ١٧ نوفمبر ١٩٧٤، تم حل الحكومة الائتلافية بين حزب الشعب الجمهوري والحزب الاشتراكي الموحد.

تم حل حزب ملي نظام بعد انقلاب ١٢ سبتمبر ١٩٨٠ من قبل المحكمة الدستورية. هذه المرة، تم القبض على أربكان وسجنه في سجن إزمير أوزونادا بسبب أنشطة وملاحظات مناهضة للعلمانية، لا سيما لأنه أجرى مقابلة مع صحيفة ميلييت في عام ١٩٧٣ حيث انتقد إصلاح أتاتورك للملابس. ويُمنع من ممارسة النشاط السياسي لمدة عشر سنوات.

لكن هذا الحظر لن يتم رفعه حتى عام ١٩٨٧، وبفضل الاستفتاء الذي تم تنظيمه في ٦ سبتمبر ١٩٨٧، عاد إلى السياسة. عُيّن بالإجماع رئيسًا للحزب في مؤتمر رفاه الذي تأسس عام ١٩٨٣. وفي انتخابات ٢٠ أكتوبر ١٩٩١ انتخب نائبًا عن قونية مرة أخرى. وفي انتخابات عام ١٩٩٥، حصل حزب الرفاه على ٢١.٣٧٪ من الأصوات في تلك الانتخابات. أصبح الحزب الأول مع ١٥٨ نائبا. بعد هذه الانتخابات، تولى منصب رئيس الوزراء في ٢٨ يونيو ١٩٩٦ في حكومة حزب الرفاه التي شكلها مع حزب الطريق القويم.





ميلي جوروش فى الغرب

الغرب حذر من ملي جوروش وليس بدون سبب، لأنه في عام ١٩٩١، أعلن نجم الدين أربكان في لودفيجسبورج: "الأوروبيون مرضى وسنقدم لهم الدواء وسوف تصبح أوروبا كلها إسلامية وسوف نغزو روما".. هذا البيان يذكرنا بالقصيدة الشهيرة لضياء كوكالب (١٨٧٦-١٩٢٤) القومي الذي طرده مصطفى كمال بسبب قوميته التركية وأكد: "المآذن هي حرابنا، والقباب خوذتنا والمساجد هي ثكناتنا والمؤمنون جنودنا وهذا هو الجيش الإلهي الذي يحرس ديني". تشرف ميلي جورش على حوالي ٧١ مسجدًا و٢٨٦ جمعية و١١ مؤسسة دينية ولديها ١٩٠٠٠ عضو في فرنسا وبالنسبة للمقرات، أنشأت مقرها الإقليمي في فينيسيو في عام ٢٠١٣ ويقع المقر الأوروبي في كولونيا، ألمانيا.

أثناء بناء مسجد ستراسبورج الذي يدين باسمه لأبي أيوب الأنصاري الملقب بسلطان الأتراك أيوب الذي سقط خلال حصار القسطنطينية الأول، أثار الجدل الدائر حول دور ملي جوروش. عادت جورش إلى الظهور. يجمع اسم المسجد بين الدين والإمبراطورية العثمانية.

خلال لجنة مجلس الشيوخ حول التطرف في فرنسا، كان القلق بشأن ملي جوروش بسبب تدخل دولة أجنبية: "تلك الدولة تنشر استراتيجية نفوذ تهدف إلى بسط السيطرة على جزء من الإقليم، ولا سيما في الألزاس، وفي ستراسبورج، مع بناء مسجد ملي جوروش الكبير، وتركيب ديتيب القوي للغاية، ومدرسة يونس إمري، ومشروع افتتاح كلية للاهوت الإسلامي تابعة لجامعة مرمرة.. كل هذا يشير إلى إرادة التأثير السياسي، من خلال الدين، لقوة أجنبية على الإقليم، والهدف هو السيطرة على الشتات.

تعتبره السلطات تدخلًا من جانب تلك الدولة في الشؤون الفرنسية، وتشكل بوضوح مشكلة سيطرة تلك الدولة على السكان المسلمين. أما ديتيب المذكور في التقرير، فقد تم إنشاؤه في ٣ مارس ١٩٢٤ بموجب القانون رقم ٤٢٩ بأمر من مصطفى كمال نفسه، من أجل السماح للسلطة بممارسة حق التدقيق على الدين. علاوة على ذلك، تنص المادة ١٣٦ من الدستور التركي بوضوح على أنه يجب على ديتيب احترام العلمانية وعدم الانخراط في السياسة. وبالتالي، تمتلك فرنسا، أو الدول الأوروبية الأخرى، رافعة قانونية تسمح بالحد من التدخل المفترض أو الحقيقي لـ"ديتيب".

خاتمة

لقد محى موقع ميلى جوروش الدور السياسي للكونفدرالية، وكذلك اسم مؤسسها الذي لم يكن مؤيدًا للعلمانية، ولا حتى الغرب وثقافته التي اعتبرها منحطة.



معلومات عن الكاتب:

ليا رازو ديلا فولتا.. حاصلة على درجة الدكتوراه فى علوم وتقنيات اللغة والقانون العام. وعضو مركز الأبحاث بجامعة كوت دازور (CERDACFF) والمؤسس المشارك لمؤسسة Think Tank Status Quo Media المتخصصة فى الجغرافيا السياسية وعلم الجريمة.. تستكمل رصدها لتاريخ منظمة ملى جوروش.

