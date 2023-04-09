وزير الشباب يعلن عن استضافة مصر ثلاث بطولات عالمية في الرياضات المائية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، تفاصيل الاعلان عن استضافة مصر ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي تقام في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من ٨ وحتي ١٥ مايو ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تدعم كل الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد السباحة نظرا لأهمية البطولات والمنافسات التى يتم تنظيمها سواء من الناحية المنافسة الرياضية أو الترويح للفعاليات والسياحة الرياضية.

وأشاد “صبحى” بالعلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصرى وحرصه على التعاون المستمر بإسناد تنظيم بطولات دولية وعالمية لمصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة تجعلها قادرة على تنظيم أي حدث مهما كان حجمه، فضلا عن القدرات البشرية والكفاءات التي تجعلنا نستطيع تنظيم بطولات على أفضل ما يكون، مشيرا إلي أن هدف إقامة البطولة في مدينة الغردقة يزيد من فرص تنشيط السياحة.

ومن جانبة أكد الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لالعاب الماء على ثقته فى قدرة الاتحاد المصرى للسباحة على تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصة انها النسخة الاولى من بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية.

وأضاف ان الاتحاد الدولى للسباحة يشهد علاقات طيبة مع نظيره المصرى برئاسة المهندس ياسر ادريس، مؤكدا انه يثق فى نجاح البطولة لما تملكه مصر من مقومات كبيرة.

وفي كلمته، أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، على سعادته بالفرصة التى منحها كابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولى لالعاب الماء بتنظيم مصر لثلاث بطولات عالمية.

وقال “إدريس” إن الاتحاد المصرى للسباحة يشهد نجاحات غير مسبوقة بفضل الدعم الكبير من الدولة والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتابع: تمسكنا فى اتحاد السباحة بفرصة وشرف التنظيم لأننا على ثقة من نجاح التنظيم فنيا واداريا وسيشهد العالم على النجاح خاصة اننا نسير وفق استراتيجية مدروسة.

وأضاف أن هناك ٣٢ دولة أعلنت مشاركتها حتى الان وهو رقم كبير جدا واتوقع ان يصل إلى ٤٠ دولة فى ختام يوم ١٢ ابريل قبل غلق باب التقدم للمشاركة فى البطولة.

ومن المنتظر ان تستضيف مصر ٣ بطولات مائية عالمية تتضمن كأس العالم للباليه المائي، كأس العالم للسباحة في المياة المفتوحة بالاضافة الي تصفيات كرة الماء الشاطئية والتي تقام لاول مرة في مصر، بمشاركة ٦٠٠ متسابق من جميع أنحاء العالم.