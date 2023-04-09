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الأحد 09 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"شئون المسجد النبوي" تهيئ الخدمات لاستقبال 4 آلاف و200 معتكف خلال رمضان

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جميع الخدمات والتسهيلات لاستقبال 4 آلاف و200 معتكف من الرجال والنساء خلال شهر رمضان، والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة، وخدمات  النظافة، وحقيبة هدية إضافة إلى عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي قدمت أيضا سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بعدة لغات، فيما خُصص السطح الغربي وأبواب الدخول من خلال السلالم رقم 6 و10، من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال، والقسم الشمالي الشرقي وأبواب الدخول (24) و(25 أ) للمعتكفات.

المسجد النبوي رمضان