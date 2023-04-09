اسعار الذهب اليوم الاحد 9 أبريل 2023

الأحد 09/أبريل/2023 - 08:31 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 9 أبريل 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو نحو 2457 جنيها للبيع و 2480 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو نحو 2150 جنيها للبيع و 2170 جنيها للشراء.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1843 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14- الأدني فئة نحو 1433 جنيها للبيع و 1447 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.36 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 77.13 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.