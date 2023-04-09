ads
الأحد 09 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاحد 9 أبريل 2023

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 9 أبريل 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو نحو 2457 جنيها للبيع و 2480 جنيها للشراء.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو نحو 2150 جنيها للبيع و 2170 جنيها للشراء.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1843 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14- الأدني فئة نحو 1433 جنيها للبيع و 1447 جنيها للشراء.
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.36 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 77.13 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم