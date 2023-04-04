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الأربعاء 05 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 4 أبريل 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 - الأعلى قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو  2,457 جنيه للبيع و 2,480 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 2,150 جنيه للبيع و 2,170 جنيه للشراء.


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1,843 جنيه للبيع و 1,860 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة نحو  1,433 جنيه للبيع و 1,447 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,200 جنيه للبيع و 17,360 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 76,417 جنيه للبيع، و 77,128 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,457,143 جنيه للبيع، و 2,480,000 جنيه للشراء.
 

أسعار الذهب الذهب اليوم