ارتفاع محفظة القروض المشتركة في «ميدبنك» 44%

الإثنين 03/أبريل/2023 - 04:24 م

حقق ميدبنك، عدداً كبيراً من النجاحات البارزة بالسوق المصرفي المصري خلال النصف الثاني من عام 2022، حيث كان له نشاط بارز خلال تلك الفترة في تقديم وتمويل الخدمات البنكية للأنشطة ذات القيمة المضافة بمختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة الفعالة في تمويل القروض المشتركة والسندات، بما ينعكس بصورة إيجابية على تحقيق النمو الاقتصادي والنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي والعقاري وغيرهما.

تأتي هذه النجاحات في إطار استراتيجية ميدبنك "نعمل لمستقبلك" التي تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعزيز آليات الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حرص ميدبنك على المشاركة في كافة مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

حرص ميدبنك على التعاون مع البنوك المختلفة لتمويل العديد من المشروعات العملاقة، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز محفظة القروض المشتركة، حيث بلغت نسبة الزيادة في محفظة القروض المشتركة نحو 44%، والزيادة في محفظة ائتمان الشركات بنسبة 53% بنهاية عام 2022. وشملت القروض المشتركة التي ساهم ميدبنك في تمويلها خلال النصف الثاني من العام الماضي، المشاركة في تمويل احتياجات مجموعة صناعية كبرى بمبلغ 3 مليارات جنيه، حيث بلغت حصة ميدبنك من هذا التمويل 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بتمويل اثنتين من كبار الشركات العاملة في مجال المقاولات وقطاع التطوير العقاري شركتين بنحو 600 مليون جنيه مصري.

وتركز استراتيجية ميدبنك "نعمل لمستقبلك" على تنويع المحفظة الاستثمارية للبنك من خلال عدة محاور، وتضمن ذلك مشاركة ميدبنك في الاكتتابات الخاصة بسندات التوريق المحالة من الهيئات والشركات الخاصة ومنها، مشاركة ميدبنك في طرح سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه مصري، ضمن الاكتتاب الخاص بسندات توريق (الإصدار السابع) مقابل الحقوق المالية المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة التعمير للتوريق بضمان وزارة المالية، والتي استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 100 مليون جنيه.

ويجمع هذا الطرح الخاص بسندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في السوق المصرفي المصري، حيث تم تغطية إصدار هذه السندات من قبل 11 بنكاً هي ميدبنك، والتجاري الدولي "CIB"، والأهلي المصري، وقطر الوطني "QNB"، والتجاري وفا، وSAIB، والمصرف العربي الدولي "AIB"، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي التجاري مصر، والتعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، خاصة وأن هذا الطرح يعد أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ أسواق المال المصرية لتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية منه في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

كما شارك ميدبنك في طرح سندات المحالة من شركة تمويل للتمويل العقاري إلى شركة تمويل للتوريق بمبلغ 4 مليارات جنيه، حيث ياتى الإصدار الأول من هذا الطرح بقيمة 1.598 مليار جم ليتم الطرح على 5 شرائح لمدد تتراوح بين 13 و119 شهراً والتي استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في طرح السندات المحالة من شركة بي تك للتجارة والتوزيع إلى تمويل للتوريق بمبلغ 5 مليارات جنيه، حيث يأتي الإصدار الأول من هذا الطرح بقيمة إجمالية 1.038 مليار جنيه يتم إصدارها على 3 شرائح لمدة تصل إلى 12 شهراً، وقد استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 50 مليون جنيه، إلى جانب المشاركة في طرح السندات المحالة من شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي إلى شركة كابيتال للتوريق بمبلغ 3 مليارات جنيه، حيث يأتي الإصدار الأول من البرنامج الثالث لهذا الطرح بقيمة إجمالية تبلغ 978 مليون جنيه والتي تصدر على 4 شرائح لمدة تصل إلى 32 شهراً، وقد استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 100 مليون جنيه.

ذكرت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة، أن ميدبنك يتبني استراتيجية ممنهجة يركز من خلالها على تعزيز حصة البنك السوقية وزيادة معدل النمو للمحفظة الائتمانية والربحية خلال الأعوام المقبلة، ولذلك يحرص ميدبنك على إتباع خطوات فعالة استناداً إلى أحدث الأساليب والممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في الدول الرائدة لإعادة تشكيل هيكلة كاملة، وذلك لنقدم أحدث الخدمات المصرفية الشاملة والمبتكرة التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، بما يدعم جهود الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي."

وجدير بالذكر أن ميدبنك حرص على المشاركة في الاكتتابات الخاصة بسندات التوريق المحالة من بعض الهيئات والشركات الخاصة بما يعزز تواجد ميدبنك في القطاع المصرفي المصري ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وسيواصل البنك تنفيذ استراتيجيته الطموحة لدعم المشاريع الهامة بالقطاعات المختلفة، للمساهمة في دفع عجلة التنمية بشكل عام، مما يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه "ميدبنك" في دعم المشروعات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية البنك التوسعية لتحقيق الطموحات المستقبلية في السوق، بما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لاستقطاب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لدعم قطاع الاستثمار في مصر.

وتأتي النجاحات التي حققها ميدبنك خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022 انعكاساً لخطة ميدبنك الطموحة لإعادة الهيكلة الشاملة للبنك ونشاطه وخدماته المصرفية، حيث تم تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الكبرى في كافة القطاعات التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، بما في ذلك قطاعات الصناعة والطاقة، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً بمبادرات البنك المركزي المصري لدعم قطاع الصناعة، فضلاً عن تطوير عمل القطاع المصرفي المصري وفق أحدث التكنولوجيات المصرفية العالمية، ليسهم ميدبنك في تحقيق النمو الاقتصادي لمصر، وفقاً لرؤية للتنمية المستدامة 2030.