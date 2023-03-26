ads
الأحد 26 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناخبون في تركمانستان يصوتون لاختيار برلمان جديد

تركمانستان
تركمانستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه الناخبون في تركمانستان اليوم /الأحد/ إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. 

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن إجمالي 2602 مركز اقتراع فتح أبوابه في تمام الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، فضلا عن إقامة 42 موقع اقتراع في السفارات التركمانية بالخارج، لانتخاب 125 عضوا بالبرلمان من بين 258 مرشحا يضمون مرشحو 3 أحزاب سياسية ومرشحون مستقلون.

فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3.5 مليون ناخب.

من جهته، قال الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف - وفقا لوسائل إعلام رسمية - بأن التصويت اليوم "سيمثل مرحلة جديدة في التغييرات الديمقراطية" في تركمانستان.

تركمانستان الناخبون في تركمانستان