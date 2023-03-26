الناخبون في تركمانستان يصوتون لاختيار برلمان جديد

الأحد 26/مارس/2023 - 02:52 م

توجه الناخبون في تركمانستان اليوم /الأحد/ إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن إجمالي 2602 مركز اقتراع فتح أبوابه في تمام الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، فضلا عن إقامة 42 موقع اقتراع في السفارات التركمانية بالخارج، لانتخاب 125 عضوا بالبرلمان من بين 258 مرشحا يضمون مرشحو 3 أحزاب سياسية ومرشحون مستقلون.

فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 3.5 مليون ناخب.

من جهته، قال الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف - وفقا لوسائل إعلام رسمية - بأن التصويت اليوم "سيمثل مرحلة جديدة في التغييرات الديمقراطية" في تركمانستان.