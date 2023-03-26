بنك مصر يشارك في المرحلة الثانية من مبادرة «فينتكرز» لدعم رواد الأعمال

الأحد 26/مارس/2023 - 01:26 م

تحت رعاية «فينتك إيجبيت» التابعة للبنك المركزي المصري، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة" pmaestro "الشريك التنفيذي لمبادرة فينتكرز/ FINTEKRS وذلك للمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة التي تهدف لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية والداعمة لها.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من المبادرة في محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة لها، لدعم الشركات الناشئة في صعيد مصر، مع إتاحة الفرصة للتسجيل للتقديم بالمبادرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال.

وتأتي مشاركة بنك مصر في ثاني مرحلة من المبادرة حرصًا منه على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير كل الدعم اللازم للنهوض بها ومساعدتها على تذليل كافة العقبات التي قد تواجهها، كما أن البنك أطلق مؤخرًا برنامج الابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة لتقديم خدمات الدعم الفني والاستثماري والتسويقي للشركات المنضمة للبرنامج، واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات، خاصة في هذه الآونة التي تتسم بوجود ظروف عالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول والشركات.

جدير بالذكر أن برنامج بنك مصر للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة الذي تم إطلاقه في 2022؛ يعد إحدى الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجي الشامل لبنك مصر، الذي يشتمل على منظومة التحول الرقمي الشاملة داخل البنك، حيث قام البنك بإطلاق صندوق الاستثمار NCLUDE بالتعاون مع عدة بنوك أخرى، تنفيذًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية لدعم المبتكرين الشباب الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية بناء الاقتصاد المصري المستقبلي، حيث يستهدف الصندوق تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي.

ويسعي بنك مصر لدعم قطاع المشروعات على اختلاف أحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وقد قام البنك بافتتاح عدد من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.

كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.