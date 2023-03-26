الخارجية الأمريكية تصف قرار هندوراس بقطع علاقاتها مع تايوان بال"سيادي"

الأحد 26/مارس/2023 - 11:16 ص

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار هندوراس بقطع العلاقات مع تايوان ب"القرار السيادي"، لكنها نبهت من أن الوعود التي غالبا ما تقدمها الصين في مقابل الاعتراف الدبلوماسي لا تفي بها في نهاية المطاف.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات له - حسبما نقلت قناة ( الحرة) الأمريكية - " نحن نشجع بقوة جميع الدول على توسيع المشاركة مع تايوان ومواصلة الوقوف إلى جانب الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية والالتزام بسيادة القانون ".

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت اليوم أنها أقامت علاقات رسمية مع هندوراس، وذلك بعد ساعات من قطع الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى رسميًا العلاقات القائمة منذ عقود مع تايوان، لترد الأخيرة بتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثنائي مع هندوراس، بما في ذلك الإغلاق الوشيك لسفارة تايوان في هندوراس واستدعاء البعثات الفنية وموظفي المركز الصحي.

