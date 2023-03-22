مصدر عسكري سوري: إسرائيل نفذت عدوانًا جويًا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب

الأربعاء 22/مارس/2023 - 09:11 ص

أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل نفذت فجر اليوم الأربعاء، هجومًا جويًا بالصواريخ استهدف محيط مطار حلب الدولي، ونقل التلفزيون السوري عن المصدر العسكري قوله إن القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية بالمطار.

يأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة إسرائيلية سابقة في السادس من مارس الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة أيضا.

وأكد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، أن الغارة الإسرائيلية على مطار حلب الدولى، استهدفت شحنات المساعدات لمتضررى الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد مؤخرا، وأودى بحياة الآلاف.

وأوضح عبد الرحمن ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، من مدينة كوفنتري البريطانية ـ أن الغارة تسببت في وقوع أضرار مادية كبيرة بالمطار وخروجه عن الخدمة.

وأضاف أن مطار (حلب) توقف عن استقبال كافة الطائرات الإغاثية التي ترسلها بعض الدول إلى سوريا لمواجهة آثار الزلزال المدمر.