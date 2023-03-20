اليابان والهند تتفقان على العمل المشترك لإنجاح قمتي "السبع" و"العشرين"

الإثنين 20/مارس/2023 - 02:17 م

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، اليوم الاثنين، على العمل معا من أجل نجاح قمتي مجموعة السبع ومجموعة العشرين، اللتين من المقرر أن تستضيفها اليابان والهند، على التوالي، في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الجانبين اتفقا - عقب المباحثات التي جمعت كيشيدا ومودي في نيودلهي - على ضرورة الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والنفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أكد رئيسا وزراء اليابان والهند على أن مجموعة السبع ومجموعة العشرين ستتعاونان بشكل وثيق في التعامل مع مجموعة واسعة من التحديات العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء.

وقال كيشيدا إنه دعا مودي إلى حضور قمة مجموعة السبع، التي من المقرر أن تعقد في مايو في مدينة هيروشيما غربي اليابان، وأن الأخير أعرب عن موافقته على الفور.

وأشارت "كيودو" إلى أن كيشيدا سعى إلى توثيق العلاقات مع الدول النامية لإرساء الأساس لقمة ناجحة لمجموعة السبع، وذلك وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا قد تستخدم قنبلة ذرية ضد أوكرانيا في الحرب المستمرة، فيما تعهد كيشيدا بتقديم رؤيته لعالم خالٍ من الأسلحة النووية في اجتماع مجموعة الدول السبع.

وإلى جانب الدول الأعضاء في مجموعة السبع -التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي - تضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا.