للعام الثانى .. بنك «مصر» يحصد شهادة الايزو في مجال إدارة الجودة القانونية

الأحد 19/مارس/2023 - 09:51 ص

حصل القطاع القانوني ببنك مصر للعام الثاني على التوالي على شهادة الأيزو"ISO 9001:2015" في مجال إدارة الجودة من قبل TUV southwest المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كأول قطاع قانوني في بنوك مصر وإفريقيا يحصل على تلك الشهادة المرموقة.

وتم منح هذه الشهادة إلى القطاع القانوني ببنك مصر عن جملة أعماله التي تقوم بها كافة وحداته المنتشرة داخليًا بجمهورية مصر العربية وخارجها بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني سواء داخل جمهورية مصر العربية أو تلك المتواجدة خارج مصر وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.

واستلم الشهادة الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، والذي أكد عقب استلام الشهادة على أن حصول القطاع القانوني بالبنك على هذه الشهادة المرموقة للعام الثاني على التوالي تعد تأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاسًا لريادته في إدارة عملياته وتقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

هذا ويسعى بنك مصر دائمًا على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائمًا على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلاً عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.