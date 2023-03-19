اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا بجامعة عين شمس

الأحد 19/مارس/2023 - 01:16 ص

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمسح الدلتا بقاعة المؤتمرات الكبرى بـ كلية الصيدلة جامعة عين شمس، وذلك بالتعاون بين جامعة عين شمس، وتمثلها كلية الآثار، ووزارة السياحة والآثار، والأكاديمية البريطانية، وجمعية اكتشاف مصر، في الفترة من 18 -20 مارس 2023.

وقالت جامعة عين شمس، في بيان لها، إن المؤتمر يهدف إلى الجمع بين العلماء والباحثين والدارسين من مختلف دول العالم المهتمين بالعمل في دلتا مصر، لمناقشة أحدث الاكتشافات الأثرية ونتائج الحفائر في هذا الجزء المهم من الوطن، والخروج بتوصيات تعزز من مستقبل الدلتا الأثري.

وفي وقت سابق كشفت جامعة عين شمس، تفاصيل استقبال وفد من المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة الإسبانية، وذلك في إطار التعاون والبروتوكول المشترك مع جامعة عين شمس للوقوف على التقدم المحزر والتعرف على إنجازات الجامعة في التصدي للعنف ضد المرأة، بحضور الدكتور عبد الفتاح، سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.