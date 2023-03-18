أوكرانيا: إصابة ثلاثة أشخاص جراء 50 هجوما لروسيا على خيرسون‎‎

السبت 18/مارس/2023 - 11:21 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 50 مرة خلال 24 ساعة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال بروكودين (في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية): "خلال اليوم الماضي، شن العدو 50 غارة على منطقة خيرسون، حيث أطلق 237 قذيفة من المدفعية الثقيلة وضرب مدينة خيرسون ثلاث مرات".

وأضاف المسئول الأوكراني أن "سبع قذائف منهم سقطت على أحياء سكنية ومنازل خاصة ومجمعات سكنية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، كذلك تم إجلاء 56 شخصًا آخرين من المناطق التي تم تحريرها من الروس".